傳抖音母企受累廣告放緩　去年收入勉強達標

外國媒體報道，被指是騰訊控股(00700)「死對頭」的抖音App母公司字節跳動，於2018年收入僅勉強達標，主要是廣告業務增速放緩程度超出預期。



消息透露，字節跳動在最新一輪融資中對投資者稱，預計2018年公司收入為500億至550億元人民幣，但最終只達到目標區間下限，也是該公司數年來收入首次沒有超過預期，原因是它推遲變現新功能，加上中國廣告市場開支增速放緩。



然而，公司的最新一輪融資估值高達750億美元，超過Uber，並吸引了軟銀、KKR，以及General Atlantic等投資者支持。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/