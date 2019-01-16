【北水追蹤】大媽未買夠　中資金融股連日受捧

港股今日(周三)先跌後回升，恒指收市升71點報26,902點，主板成交874億元。港股通成交額約81億元，較上個交易日增加約5億元，佔主板成交額9.3%；南下資金淨流入13.94億元人民幣。



中資金融股備受追捧，中信証券(06030)及中國人壽(02628)分別錄得港股通淨買入約2.8億元及1.7億元，前者為全日淨流入金額最多之個股。



至於工商銀行(01398)及中國太平(00966)分別有約1.1億元、7,115萬的淨流入。而中國太保(02601)、中國銀行(03988)及新華保險(01336)則各有約6,610萬元、5,162萬元及1,866萬元的淨買盤支持。



騰訊控股(00700)微升0.3%，以331元收市，其港股通錄得約1.8億元的淨買入。IGG(00799)、融創中國(01918)及中國生物製藥(01177)分別淨流入約2,102萬元、1,917萬元及1,556萬元。



另外，中國石油化工(00386)錄得約4,068萬元的港股通淨賣出，為全日淨流出最多之個股。華潤啤酒(00291)、萬科企業(02202)及吉利汽車(00175)分別淨流出約3,700萬元、3,693萬元及2,882萬元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

