聯交所股權變動資料顯示，中國財險(02328)於1月14日獲The Capital Group增持445萬股，最新持股數目約5.53億股。



萬科企業(02202)於1月10日獲瑞銀集團增持57萬股，最新持股數目6,614萬股。



億和控股(00838)於1月10日獲富達增持495萬股，最新持股數目約1.22億股。



中駿集團控股(01966)於1月15日獲Newup Holdings Ltd增持450萬股，最新持股數目約20.88億股。



偉仕佳杰(00856)於1月15日獲李佳林增持5萬股，最新持股數目約5.89億股。



利寶閣集團(01869)於1月14日獲Zhao Tian Ventures Ltd增持47萬股，最新持股數目約4.7億股。



康利國際控股(06890)於1月14日獲Newrich Ltd增持10萬股，最新持股數目約3.43億股。



江西銅業股份(00358)於1月14日獲Jiangxi Copper Corporation Ltd增持20萬股，最新持股數目約2.36億股。



漢港控股(01663)於1月15日獲汪林冰增持152萬股，最新持股數目約11.59億股。



聯合地產(香港)(00056)於1月9日及10日獲Vigor Online Offshore Ltd合共增持8,242萬股，最新持股數目約3.42億股。



中電光谷(00798)於1月14日及15日獲黃立平合共增持241萬股，最新持股數目約17.81億股。



億都(國際控股)(00259)於1月15日獲李國偉增持36萬股，最新持股數目約6.52億股。



元亨燃氣(00332)於1月11日獲王建清增持20萬股，最新持股數目約37.58億股。



安東油田服務(03337)於1月11日獲羅林增持1,250萬股，最新持股數目約6.92億股。



德基科技控股(01301)於1月15日獲蔡鴻能增持14萬股，最新持股數目約3.67億股。



立基工程控股(01690)於1月15日獲黃鏡光增持95萬股，最新持股數目約6.68億股。



老恒和釀造(02226)於1月14日獲陳衛忠增持4萬股，最新持股數目約2.85億股。



陳唱國際(00693)於1月11日獲TAN ENG SOON增持122萬股，最新持股數目約5.69億股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月15日獲岑廣業增持42萬股，最新持股數目約12.86億股。



朗詩綠色集團(00106)於1月15日獲田明增持32萬股，最新持股數目約31.26億股。



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廣深鐵路股份(00525)於1月11日被BlackRock Global Funds減持154萬股，最新持股數目約1.7億股。



昊海生物科技(06826)於1月14日被Matthews International Capital Management, LLC減持3萬股，最新持股數目399萬股。



天安(00028)於1月11日被Penta Investment Advisers Ltd減持900萬股，最新持股數目約2.84億股。



新世界發展(00017)於1月15日被薛南海減持19萬股，最新持股數目147萬股。

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