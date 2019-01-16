全球車市齊入冬！歐洲賣車5年首跌　英國重創

全球車市齊齊步入寒冬！歐洲汽車製造協會最新發布數據，2018年歐洲汽車銷量下跌0.04%，為2013年以來首次。



去年12月，歐盟新車註冊數量按年下降8.4%，為連續4個月下滑；汽車登記數量由去年同期的109萬輛，下降至99萬輛。當中，由於英國脫歐增添不明朗因素，英國新車銷量去年大降6.8%，創2008年以來最大年度跌幅。



歐洲5個主要汽車市場之中，意大利及德國的新車銷售分別降3.1%及0.2%；西班牙和法國則上漲7%和3%。



歐洲車市經營嚴峻早就有迹可尋。去年底已預告會裁員的英國車廠積架(Jaguar Land Rover)，近期宣布全球裁員4,500人；美國福特汽車亦表示，將在歐洲部門裁員數千人，並停產利潤較低的車型。



作為全球最大汽車市場的中國前景同樣堪憂，兩個車企統計均指出，去年中國汽車銷量錄得下跌。當中，中國汽車工業協會指，中國汽車銷量錄得28年以來首降；中國乘用車協會則錄得20多年以來首次出現下滑情況。



由於汽車銷售佔據消費市場大比例開支，被視為「經濟晴雨表」，數據反映歐洲及中國經濟確實轉差。

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