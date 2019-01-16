為何港樓好難大跌？一個很簡單的原因...

香港樓價自2018年8月以來陷入調整期，但近期新盤開售依然人頭湧湧、購買力十分強勁，完全不似淡市，究竟樓市是否存在着「不跌神話」？連外國媒體也想找出答案。



就此，答案可能很簡單，而且一句講完！中信里昂證券房地產研究區域負責人王艷(Nicole Wong)說：「市場仍有很多錢，就是這麼簡單。」她指的是香港銀行體系內的存款創紀錄新高，反映大眾有能力買樓，只在乎他們願不願意。



雖然香港總儲蓄率沒有像新加坡那麼高，但依然足以令人羡慕。世界銀行數據顯示，2017年香港總儲蓄水平為27%，高於法國的23%、加拿大20%、英國13%。



事實上，不少港人視「上車」為首要目標，願意預留大筆收入實現置業夢想。經絡按揭轉介數據顯示，業主將接近60%收入用來供樓。父母亦十分樂意協助兒女。

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