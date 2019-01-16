麥當勞失歐盟Big Mac商標　會威脅經濟運行？

外國媒體報道，歐盟知識產權局(EUIPO)在一個裁決中，判定連鎖快餐店麥當勞對「Big Mac」商標的註冊無效，判決允許其他公司在歐盟範圍內使用「Big Mac」商標。



上述裁決看似簡單的商業紛爭，但這或威脅到經濟指數「巨無霸指數(Big Mac Index)」的有效運行。



「巨無霸指數」於1986年由英國《經濟學人》雜誌推出，其使用一個國家當地貨幣的麥當勞巨無霸(Big Mac)價格，除以另一個國家當地貨幣的價格，再與實際匯率進行比較，測量兩種貨幣的匯率理論上是否合理。



試想像若果其他地區作出倣效歐洲當局的裁決，麥當勞在世界各地失去「Big Mac」商標的控制權，甚至被迫改名，將使到「巨無霸指數」失去參考價值。



上述訴訟由愛爾蘭快餐連鎖店Supermac's提出，要求歐盟撤銷「Big Mac」商標權利。該公司稱，沒有一款叫做「Big Mac」的產品，但麥當勞利用兩個商標名稱的相似性，阻撓這家愛爾蘭連鎖店擴張業務。

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