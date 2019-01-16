Instagram史上最多Like照片　居然是一隻雞蛋！

外媒報道，截至今日(1月16日)最新數字顯示，一張照片刷新了Instagram的歷史最多Like記錄。而且是你怎也不會想到，這張照片嘅主角竟然一隻平平無奇嘅雞蛋。



這張照片在1月4日被一位叫做@world_record_egg嘅Instagram用戶發布，截止今日下午6時半，這張照片嘅Like數已經超過4,475萬，成為Instagram史上最多Like嘅照片。而俾like嘅朋友仍繼續停不了...



就像發布這張照片嘅用戶名稱@world_record_egg，這隻雞蛋真係成為了世界上最受歡迎的一隻雞蛋。而這個用戶或許一開始就係為咗打破記錄而來，除了@world_record_egg 這個用戶名，照片嘅配文也是：「讓我們一起創造世界記錄吧！成為Instagram史上最多Like嘅帖子。」



結果真係如這位博主所言，僅僅12天，這張照片就成功刷新紀錄。此前這一紀錄由美國電視名人Kylie Jenner保持，係一張她和自己剛出世孩子嘅合照，獲得超過1800萬個Like。



但這隻雞蛋能獲得這麼多Like？或許就連俾Like嘅4,475萬名網友也不清楚。



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