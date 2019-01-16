計時炸彈！全球債務近244萬億美元　

外國傳媒報道，國際金融協會(IIF)發表最新報告指出，全球債務近244萬億美元，雖然較2018年初的247.7萬億美元輕微回落，但依然值得擔心。



目前全球債務總額是經濟總量的3.18倍以上，僅較2016年中的3.2倍紀錄新高略為回落，而債務過高往往是經濟擴張期末段的特徵。



該機構警告，廣義來看，如此高的債務與金融體系脆弱程度是高度正關連，反映主權債務及企業負債要繼續減少，以防止突如其來的金融危機。



事實上，根據美銀美林周二(1月15日)發表的最新基金經理調查報告顯示，最多人關注的正正是企業債務槓桿問題，被視為金融市場最大隱患。

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