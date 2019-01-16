致富智庫：身體重要過搵錢　何時睡眠最理想？

金融市場秒秒鐘上落，即使你只是散戶投資者，或許都會覺得每天時間不夠用，有時唯有犧牲睡眠時間。不過，這樣或會帶來災難後果，因長期睡眠不足會導致健康出現問題。



早在1980年代，美國對110萬人進行大規模調查，結果發現對身體最有益的睡眠時間是6.5至7.4小時。那麼，若因工作等原因，要犧牲睡眠的話，可以削減到甚麼程度呢？



根據研究，成長荷爾蒙會在進入睡眠後的3小時內分泌。所謂成長荷爾蒙，即促進身體發育的荷爾蒙，以孩童分泌量最多；成人則主要用來修復受損的細胞。因此，長時間睡眠不足會導致皮膚變差。



另外，皮質醇又稱為壓力荷爾蒙，當人感受到壓力時，就會分泌，尤其是半夜3點過後，分泌量會增多，使體溫上升，一直持續到天亮，於是會自然醒來。



若依然荷爾蒙分泌時間來看，「晚上12時至早上6時之間」睡覺是最好的。若要削減睡眠，最少都要有「4小時半睡眠」，時間在半夜1時，到清晨5時半起床，到了周末就要彌補平日睡眠不足。



故此，就算你怎樣忙碌，也要犧牲追看每日美股「下半場」的行情，健康要緊...

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