新股專輯：中國遠方遞交上市申請

內地華南地區K12課後教育服務提供商中國遠方周三(16日)向聯交所遞交上市申請，中信里昂證券為獨家保薦人。



初步招股文件指，該公司以「思考樂教育」為品牌經營學習中心。截至2019年1月7日，於廣東省及福建省4個城市經營54間學習中心。截至2018年9月底止9個月，學生總人數為22.15萬人。



文件又指，截至2018年9月底止9個月，該公司溢利按年大增9.74倍至6,486.6萬元人民幣(下同)；收入3.4億元，按年升39.84%。2017年全年溢利3,567.9萬元，按年增加1.2倍；收入按年上升2.43倍至3.75億元。



公司預計，集資所得將用於擴展學習中心網絡；提升教學質量；翻新現有學習中心的設施及購買教學設備。

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