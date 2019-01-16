按證擴按揭保險範圍　涵蓋房協發展未補價項目

香港按證保險將按揭保險覆蓋範圍，擴大至為房協發展的住宅發售項目及資助出售房屋項目第二市場，料覆蓋逾一萬個單位。



據了解，由於房協發展的單位有別於居屋，並無政府擔保，以往在未補價的二手市場的買家，無法敘做高成數按揭，成為按揭保險的「保障空隙」，按證遂於2018年9月起，擴大其按保範圍至房協發展的未補價的二手市場。



按證資料顯示，相關按揭保險進行估值時，按證會以自由市場市值(即是已補地價後的估值)，再按補價折扣率作計算，若有意置業的人士可於簽署臨時買賣合約前，透過預先批核服務查詢。



據房協資料，旗下住宅發售計劃至今發展了10個屋苑，提供超過10,000個單位，而資助出售房屋項目的青衣綠悠雅苑及沙田綠怡雅苑，分別提供988個及1020個單位，未來落成項目尚包括屯門翠鳴臺及將軍澳翠嶺峰，共約600個單位。



事實上，近年政府推出不同類型的資助房屋，按證均積極擴大按保範圍，盡量覆蓋未有政府擔保的資助房屋，包括市建局發展的煥然壹居，以及馬頭圍道「港人首次置業」先導項目煥然懿居等。



消息指，按證為房協資助房屋的第二市場提供按保，其原則及保費大致看齊私人住宅，變動不大，而本月初時為煥然懿居400萬元或以上的單位，提供高達九成按揭，其保費及準則的改動更大。

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