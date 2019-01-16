全球最大基金公司：倘中美和解　超級升市即現

外國傳媒報道，全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)主席及行政總裁芬克(Larry Fink)表示，一旦中美能就貿易協議達成共識，金融市場將立即出現「狂牛式升市」。



他表示，中美的協議需要向外界展示雙方減少分歧，包括雙方都取消目前實施的額外關稅。他補充，在未看到中美貿易明朗化前，金融市場難以展開超級升市，惟一旦被認為解決，市場的樂觀情緒會立即顯現。



他又指出，股市在去年平安夜已見了短期底部，能否進一步做好要視乎地緣局勢發展。



貝萊德目前管理資產總額達6萬億美元。

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