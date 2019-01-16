新盤UPDATES：逸瓏灣8已超購　Carmel周日賣118伙

新界區多個樓盤即將推售，認購登記持續理想，繼周六(1月19日)將有兩個新盤售樓後，再有項目落實於周日(20日)開售首批單位。



●逸瓏灣8首兩小時速錄逾百票

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8，今日(16日)下午2時起正式收票，短短首兩小時已錄逾108票，首張價單108伙已獲超額認購。



●The Carmel周日發售118伙分層單位

永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel自推出價單以來，分層單位備受市場歡迎，發展商今日(1月16日)公布最新銷售安排，將安排於星期日(1月20日)在觀塘發售118伙分層單位。該批單位實用面積由259至881方呎，平均呎價11,517元，當中佔103伙的售價於600萬元以下。最低售價由332萬元起，最低呎價則為9,488元。



●豐連剛入伙 現樓同會所有得睇！

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，屯門豐連全盤370伙早前已沽清，平均呎價9,600港元，套現15億元，並於本月起開始交樓，其中73伙已經收樓。



該盤今日(16日)開放兩個單位，其中2座中層F室，兩房間隔，面積510方呎；另外同中層A室一房戶，實用面積300方呎，設有開放式廚房。項目住客會所佔地約2萬方呎，每呎管理費3.97元，設施包括兒童遊樂場、多用途娛樂室、健身室及30米長室外游泳池。



盧子豪表示，集團今年將主力推售餘下單位，其中將軍澳日出康城LP6自12月中推出1%額外優惠後，已售出41伙，累售1,583伙，佔可供發售約82%，暫時無意調整價錢。此外，公司亦會推售筲箕灣香島11伙特色戶，而壽臣山深水灣徑8號，將於農曆新年後會推出單位招標，分層戶意向呎價8萬元。至於日出康城第10期，預計在2020年推出。



●柏蔚山三房套逾3100萬沽 呎價3.97萬

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山售出3座32樓C室，三房套設計，實用面積798方呎，成交價3,168.6萬元，呎價39,707元。現時尚餘6伙位於2座的三房套連雙儲物室戶。項目開售至今，累售487伙，佔可售單位逾8成，套現逾115億元。

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