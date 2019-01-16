中國經濟放緩　恐難擺脫「中等收入陷阱」？

內地傳媒報道，近日發改委主任何立峰稱，預計2018年中國人均國內產總值(GDP)將由2017年的8,827美元，增加至近1萬美元。然而，在經濟增長放緩、中美貿易摩擦持續等情況下，有外媒關注中國能否走出「中等收入陷阱」，邁向富裕國家水平。



所謂中等收入陷阱(middle income trap)，是指國家的經濟發展進入一種尷尬狀態，既無法在人力成本方面與低收入國家競爭，又無法在高端產業方面與富裕國家競爭，因而陷入停滯。馬來西亞、泰國、巴西、南非等國家常被視為「掉進陷阱」的典型例子，經濟長期處於「高不成、低不就」的狀態。而世界銀行數據顯示，2017年中國人均收入為8,690美元，屬中上收入水平國家。



分析指出，由於中國人口基數龐大，擺脫中等收入陷阱不能單純依賴大量出口，產品亦要更多元化、精密化；及鼓勵技術發展的良性循環。最重要提升研發能力，生產更高端的產品，儘可能地發展各類私營企業。以「利潤」作為動機，吸引企業向高端生產轉型。



但中國的經濟仍發展似乎是以國企為主。數據顯示，去年首11個月，中國私營企業的固定資產投資為37.8萬億元人民幣(下同)，較3年前增加了18%；與此同時，國企的增長為36%。



另外，中國2017年公共固定資產支出較5年前增長了88%，但是國企在同期間的利潤僅增長了17%。這反映出，中國卻在走「國進民退」的路，但國企在提升利潤方面，投入與收益並不相稱；這種現象很可能會拖累經濟的增長。



報道亦提到，中國在未來有機會出現人口負增長、國內銷售疲弱等問題。

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