貝萊德管理資產跌穿6萬億美元　股價市前受壓

全球最大資產管理公司貝萊德遭到股市波動打擊，外媒報道，機構客戶從該公司撤回資金，使其截至去年底，管理資產規模按年下跌5%至5.98萬億美元，即跌穿了6萬億美元關口，按季則跌7%。股價在美股開市前延長交易時段跌不足1%。



主席及行政總裁芬克(Larry Fink)表示，市場波動正影響資產管理行業，令貝萊德的資金流入減慢，2018年全年淨流入總額為1,240億美元，較2017年的創紀錄水平下降約66%。



除管理資產規模外，貝萊德盈利能力亦受打擊，該公司去年第4季經調整溢利按年跌4%，遜市場預期。

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