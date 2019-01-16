5G時代　手提電腦商今年大搞「Mon」變！

外媒報道，5G時代來臨，促使全球各大手提電腦(Notebook)迎來一次新改變。



剛剛在美國拉斯維加斯國際電子消費展(CES)上，發布幾款新款手提電腦的戴爾(Dell)產品事業部資深副總裁Ray Wah表示，5G時代必能帶來更好的網絡環境，意味手提電腦能將一部分計算任務放在雲端，這既可以是對性能的需求，也可以是AI(人工智能)方面的。



他指，如果未來手提電腦可以像智能手機一樣，保持隨時聯網的狀態，便可將一部分計算力釋放出去，並去掉一些不必要的硬件，進一步減輕產品重量，也能對尺寸做優化。



對戴爾這樣的傳統個人電腦廠商來說，它們也不得不正視智能手機雙屏、摺疊屏，這類會對產品形態帶來真正改變的新技術。他指，例如兩個屏幕，從技術上說，做雙屏電腦並不難，難的是如何將用戶的使用習慣轉換過去，以及雙屏電腦到底能解決甚麼需求問題。



近日，美國專利及商標局就公布一項來自戴爾的專利，是具有多個可拆卸顯示的信息處理系統。這其實是2017年就已提交，專利顯示這是一款可拆卸的手提電腦，通過磁吸式接口可以鏈接多個外接顯示器，用於擴展桌面以提高工作效率或者是進行鏡像演示。



據了解，從發展趨勢來看，2019年便攜的手提電腦將會是增長的重點，所以微軟也自然不敢掉以輕心，同時對於他們而言，也並沒有放棄推出折疊屏筆記本的想法。



近日，微軟服務器上出現了適用於foldables(可摺疊)的Windows 10版本，其版本號為18313.1004 rs_shell_devices_foldables，顯然這是為摺疊屏設備特意準備的。



報道中還提到，微軟早已私下同聯想、戴爾、惠普等個人電腦廠商達成合作，雙方要一起力推摺疊屏手提電腦。在這之前，聯想已表示，第三代Yoga Book會採用可摺疊屏幕設計，而戴爾也在準備雙屏摺疊筆記本。

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