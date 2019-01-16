樓價UPDATES︰嘉湖累減62萬沽　仍較低位彈一成

二手樓價低位回升，天水圍嘉湖山莊三房戶，累積減價達62萬元，以518萬元沽，比去年低位反彈近一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角金龍大廈A座中層3室，實用面積857方呎，三房間隔，去年7月放盤，終獲區外換樓客以1,620萬元承接，累減230萬元或約12.4%，實用呎價18,903元，做價及呎價創同類單位一年新低。



●北角嘉樂園低層A室，實用面積418方呎，兩房間隔，獲區外上車客以580萬元承接，實用呎價13,876元。



●西灣河嘉亨灣一月暫錄得7宗租賃成交，平均實用呎租約52元，其中2座極高層A室，實用面積662方呎，三房套間隔，坐享海景，月租43,000元租出，實用呎租65元。



●北角峰景大廈錄本年首宗成交，為中層I室單位，實用面積約為1,658方呎，以約3,058萬元成交，實用呎價約18,444元，買家為外區用家，斥資入市自用。



●天后柏傲山極高層B室，實用面積1,187方呎，屬四房兩厠間隔，新租客於區內物色租盤已有一段時間，議價10,000元，月租以80,000元租入，實用呎租67.4元，原業主於2017年以4,511萬元購入，租出單位享2.1厘租金回報。



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九龍區



●大角咀奧柏‧御峯2座中層C室，實用面積331方呎，開放式間隔，成功以600萬元易手，實用呎價18,127元。



●西南九龍匯璽本月錄逾70宗租賃成交，包括2B座中高層F室，實用面積357方呎，屬一房間隔，吸引德國籍客人承租，為爭取優惠租金，決定一次過繳付全年租金，共涉21萬元，每月租金17,500元，較開價平1,000元，實用呎租約49元。



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新界區



●屯門居屋兆麟苑I座高層5室，實用面積554方呎，三房一廳間隔，已補價自由市場售534.8萬元，實用呎價約9,653元，屬市價成交。



●沙田第一城49座中層D室，實用面積304方呎，向東南，望園景，原開價518萬元，放盤兩星期，獲用家以490萬元承接，實用呎價16,118元。



●馬鞍山新港城C座低層2室，實用面積321方呎，兩房一廳間隔，放盤1個月，原開價520萬元，輕微減價10萬元，獲上車客以510萬元承接，實用呎價15,888元。



●大圍居屋豐盛苑B座低層11室，實用面積381方呎，兩房一廳間隔，開價440萬元，放盤兩個月，減價26萬元，獲上車客已補價自由市場414萬元承接，實用呎價10,866元。



●西貢南山村單號屋二樓連天台成交，建築面積700方呎，外望山景，以750萬元沽出，建築呎價10,714元，原業主於2012年9月購入上址，持貨6年多，帳面獲利150萬元。



●大圍盛薈1座中層南翼B室，四房連套房設計，實用面積1,038方呎，原開價1,880萬元，放盤5個月，終以1,438萬元沽出，實用呎價13,854元。



●屯門居屋兆康苑S座低層6室，實用面積431方呎，兩房兩廳，累減38萬元，已補價自由市場售402萬元，實用呎價約9,327元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居9座中層G室，實用面積547方呎，三房兩廳間隔，累積減價達62萬元，以518萬元沽，實用呎價為9,470元，對比去年同類型單位的最低位472萬元已反彈近一成。



●屯門居屋新圍苑D座高層10室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，同屋苑客以495萬購入自用，實用呎價8,935元。



●沙田居屋愉翠苑P座高層2室，未補價第二市場售532萬元，實用面積519方呎，實用呎價10,250元。



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