基金經理齊睇淡經濟前景　2008年來最悲觀！

基金經理普遍看淡今年環球經濟及企業盈利前景，悲觀程度更是金融海嘯以來最高！1月份美銀美林基金經理調查顯示，淨60%受訪者預期未來12個月環球經濟增長會放緩，為2008年7月以來最淡；淨52%受訪者相信明年企業盈利會惡化，為2008年來首次。



【野村估中國增速僅6%】

無獨有偶，日資券商野村發表報告，調低今年全球經濟增長預測至3.4%，當中發達國家的經濟增速被下調至只有1.7%，今、明兩年中國經濟增速均只有6%，香港更分別只有2.2%及2.3%。該行相信，今年亞洲經濟會被全球增長放緩及樓市調整拖累，而美國這個亞洲重要出口市場之經濟增長，則會受到財政刺激效力減退、聯儲局收緊銀根等不利因素夾擊。



美銀美林於本月4日至10日對全球234名基金經理進行調查，部分調查結果會用淨百分比形式表達，以上述淨60%受訪者預期未來12個月全球經濟增長會放緩為例，意味80%受訪者覺得經濟表現會轉差，較不認為會轉差的餘下20%受訪者，多出60個百分點。



該行的調查顯示，淨48%受訪基金經理憂慮企業槓桿過高，認為企業應該運用現金流改善資產負債表質素的受訪者進一步增至五成，為○九年之後最高。相反，覺得企業應該運用現金流提高資本開支的受訪者比率跌至39%；認為企業應該運用現金流回饋股東（派息或回購股份）的受訪者比率，更只有13%。



調查又顯示，大戶平均現金水平為4.9%，按月增加0.1個百分點，淨38%受訪者表示增持現金，繼續高於長線平均水平。此外，十年期美國國債孳息率達到3.51至3.75厘，為最多基金經理表示會「棄股從債」的水平。



有關調查又指出，貿易戰連續第8個月為最多基金經理視為頭號風險，其次是量化緊縮及中國經濟放緩。



有上市公司財務主管直言，中國經濟毫無疑問會轉差，收入倚賴外貿的公司將首當其衝。過去數年低息環境令企業借下龐大債務，但現時流動性有所收緊及銀行放貸愈趨謹慎，確實會令企業債務違約或無法「借新還舊」的個案增加。



【「放水」難紓緩賴債憂慮】

工銀瑞信(國際)指數及量化投資總監陳志豪認為，環球經濟增長動力減弱，繼而拖低消費及貿易已是市場共識，一些國家減輕「收水」力度只會增強這些預期。觀乎經營環境轉差限制企業定價能力，所賺盈利未必能夠還債，因此中央「放水」恐不足以紓緩企業債務違約的憂慮，還債有壓力的企業加緊出售存貨，或縮減擴張，導致盈利惡化，只是銀行借貸一直向國企傾斜，銀行體系出事的機會不大。



儘管上述調查中認為美元過貴的受訪者淨比率創下2002年之後新高，但陳志豪認為，英國脫歐前景未明朗及歐洲經濟活動放慢，美元今年未必會顯著下跌。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm