銀行業績佳　道指早段升91點

受惠企業業績理想，美股開市早段續靠穩，道指升91點，至24,156點；納指升19點，至7,043點；標指升4點，至2,615點。



美國銀行第4季純利按年跳升近兩倍至73億美元，或每股70美仙，勝市場預期的63美仙，期內零售銀行貸款業務增長，抵銷債券交易收入下滑的影響，淨息差收入增7.3%至123億美元。美銀股價早段漲6.03%至28.15美元。



高盛第4季純利25.4億美元，或每股6.04美元，扭轉前一年同期因稅務開支錄得虧損19.3億美元的勢頭，與收入齊勝預期，期內併購顧問費收入跳升56%，惠及投資銀行業務表現，並抵銷債券交易收入下跌的影響。高盛股價早段升3.77%至186.69美元。

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