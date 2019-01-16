財經評論：中國放水有手尾　慎防房價又失控

1月以來，中國採取多項措施穩定經濟，當中重點是實施寬鬆貨幣政策，向市場釋出大量流動性。可凡事有得必有失，上月內地70大中城市樓價創17個月新高，反映經濟愈差，市場對政府放水的期望愈大，對樓市上漲的期待亦愈高，資金率先部署，數據反映實況。到底今趟放水救市，如何能走出「一放就亂、一亂就收、一收就死」的惡性循環，值得深思！



國家統計局的數據顯示，去年12月內地新建商品住宅售價按年上升9.7%，已連升39個月，升幅較11月高出0.4個百分點。相反，同月內地製造業及消費等主要指數均呈滑坡，迫使人民銀行宣布全面降準，向市場釋出1.5萬億元人民幣，周三(1月16日)更單日向市場淨投放逾5,000億元人民幣，創歷來最大單日規模。



回看歷史，政府一放水，樓市就開始癲，皆因寬鬆的資金都跑去炒樓，沒有去到實體經濟。套用這個理論，今次亦可理解為何經濟數據轉差，樓市數據得以持續向好。內地自2016年實施調控以來，房價幾乎沒有似樣的調整！事有必至，理有固然。「堅決遏制房價上漲」之所以淪為官方的政策口號，無法付諸實行，關鍵是房地產作為居民主要投資出路的實況並沒有改變。



要知道，內地股市低迷，股民早已輸得怕怕。一個市值達400萬億元人民幣、邊調控邊上升的樓市；另一個是市值不到50萬億元人民幣、低處未算低的股市。手上銀根有鬆動的話，不選擇幾乎「無風險」的樓市炒房，難道會去股市炒股填氹嗎？銀行眼見政府邊調控，樓價卻可年年升月月漲，貸款政策亦樂意配合用家需求。



投資者這種思維，誠然是現實環境使然。居民資金繼續投到樓市去，家庭債務不斷上升、大量收入都被套在樓市，最終只會令金融系統風險上升，不利居民消費，這不但令穩經濟的成效大打折扣，更會激化資產泡沫，既無助疏導風險，反而增加經濟硬着陸的機會。



在選擇實施更激進的寬鬆措施以穩經濟的同時，當局必須設法防止放水救市再次變成樓價上升的推手。要做到這一點，就必須統一和堅持執行房地產調控政策，透過開徵房產稅等措施來改變樓市的功能，只要炒樓是無利可圖，純粹滿足住屋需求，樓市就可回歸以消費為主的市場。當整體房地產投資增速放慢，資源會被重新分配到實體經濟，雖然過程中會帶來短期痛楚，卻可換來經濟長期可持續發展，值得付諸實行！

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