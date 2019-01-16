格力進入雙姝時代　董明珠連任董事劉姝威當選獨董！　

內媒報道，今日晚間，珠海格力電器(000651.SZ)發布2019年第一次臨時股東大會結果，董明珠成功連任董事，其閨密劉姝威成功當選格力電器獨立董事。格力電器收報39.31元人民幣，升1.37%。



報道稱，格力電器第十一屆新董事會中，當選的董明珠、黃輝、張軍督為上屆董事會成員，此次新增董事望靖東、張偉、郭書戰。而董事會獨立董事則全部更新，當中最引人注目的自然是董明珠的閨密、現任中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威。



資料稱，劉姝威於1986年畢業於北京大學，師從中國著名經濟學家陳岱孫和厲以寧，為金融方面的知名學者。



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