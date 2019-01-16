Nike發布首款由手機操控　可自動綁鞋帶籃球鞋！

外媒報道，Nike全球首發一款科技感十足的籃球鞋，那是一款可自動繫帶籃球鞋Nike Adapt BB，售價350美元(約2,730港元)。Nike周三美股早段最新報77.77美元，跌0.14%。



這雙籃球鞋最大的亮點除了能自動綁鞋帶外，還內置有定制摩打（採用最新的FitAdapt技術），這可感測用戶腳部所需的張力，並進行相應的調整以確保貼合。你還可以通過Nike Adapt應用，將鞋子跟你的智能手機連接。



Nike自動綁鞋帶籃球鞋的設計概念最早來自於1989年的著名荷里活科幻電影《回到未來》系列第二部。



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