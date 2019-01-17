古勝：博反彈切忌太貪

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，英國下議院以大比數否決脫歐協議草案，工黨隨即提出不信任動議，英鎊未來料趨波動。中國方面，人民銀行就繼續逆回購，但對股市刺激作用有限，周三滬綜指持平於2,570點，恒指則升71報26,902點，國指升52點報10,555點，主板成交874億元。



近期投資市場有幾點值得留意，首先，港股由早前的裂口上升，逐步轉為即市發力，其中早市動力又比午市強。其次，即使指數級級上，但部分權重股開始跟唔上，好似周三恒指都有得升，但部分藍籌如華潤置地(01109)及中國移動(00941)則分別跌1.9%及0.2%，而騰訊(00700)及滙豐控股(00005)兩隻巨無霸僅升0.3%及0.07%，反映港股由兩萬五樓下彈到現水平，資金再追貨意欲下降。



最後係市場雖押注美國年內加息速度減慢，但美元兌人民幣落到去6.76水平開始唔肯落，若短期美元唔再跌，即早前中資股受惠市場重估人民幣的熱潮或已告一段落，未來中資股要再上就要另覓催化劑。此外，雖然港股去到現水平，無論買定沽贏面只得一半半，再睇埋恒指牛熊證街貨分布，資金以押注落牛仔為主，貨量亦都唔算少，用相反理論，後市進一步爆上的機會似唔大。



權重股無乜啟示，反而有兩個板塊有好轉迹象，當中包括近排古勝多番建議唔好沾手的醫藥股，以及受惠數據消息的內房股。先講醫藥股，今轉炒上主因是有大行出報告唱好，仲話行業被嚴重低估，所以見龍頭中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)股價分別升7.1%及5.3%，而麗珠醫藥(01513)及綠葉製藥(02186)分別升5.5%及5.9%。



策略上，熊市博反彈當然要揀龍頭，所以見周三資金主力押注落兩隻藍籌藥股上。兩股往績市盈率分別為24倍及27倍，同過往吓吓講到40倍樓上，家陣叫做平易近人咗。不過，由於上面蟹貨重重，反彈難以一次到位，故建議小注候低吸納，相信中線更有錢途。



至於內房股，受惠於剛公布的去年12月內地70個大中城市樓價數據按年升9.7%，更為連續39月錄得上升，消息刺激中國海外(00688)升0.3%，中國恒大(03333)漲1.7%，融創中國(01918)升2.3%，碧桂園(02007)抽高3.4%，雅居樂(03383)升3.4%。



從基本面分析，即使內地要穩定經濟增長，但亦唔可能全面放鬆樓市調控。不過，如果單計人行持續放水及人民幣回穩呢兩個因素，早前累跌不少的內房股借勢炒一轉亦唔過分，但炒還炒，最緊要識落車。



最後，提多一提，小米集團(01810)股價愈跌愈有，加上禁售期結束後股東「要錢唔要貨」場面都幾震撼，後市就算有反彈都唔排除再面臨被沽情景重臨，所以建議大家咪手多多走去博反彈！

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