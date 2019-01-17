【名家筆陣】賴錦權：上市規則修訂背後意義

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師賴錦權在東方產經專欄「名家筆陣」表示，踏入2019年，在此祝願大家新年進步、身體健康！作為投資者或上市公司行政人員，都應該知道主板上市規則剛在1月1日有新修訂，筆者希望藉此文章回顧一下有關修訂遵守事項，以及對投資者或股東的意義。



一、股息政策。在上市規則修訂前並不是太多公司有披露股息政策，根據新修訂《企業管治守則》要求公司應制訂派付股息的政策並於年報內披露，方便投資者深入了解每間上市公司之股息政策幫助其投資決定。



例如部分投資者比較喜歡買收息股如公用股，就可以從股息政策當中看到公司穩定派息策略，又或者投資者比較重視公司長遠業務盈利前景，派息只是次要考慮因素。



另外，股息政策也可以反映出這類型公司以業務前景及盈利因素而宣派股息，期望盈利不是全用於派息而是用於未來業務發展，因此該修訂對投資者在買賣股票前提供比較透徹的股息策略訊息。



二、董事會成員多元化。新修訂提倡董事會成員多元化，當中包括性別多元化，提名委員會或董事會須制訂有關於董事會成員多元化的政策，並且於企業管治報告內披露該多元化政策或政策摘要，董事會多元化因應公司的情況而各有不同，可以透過考慮多項因素，例如性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗，公司應該考慮本身的業務模式及具體需要並披露為此所使用因素的理據。



以性別多元化為例，現時香港許多上市公司女性董事所佔之比例都比較少，根據《財富》世界500強排行榜，董事會成員如由多名女性擔任，比一般較少由女性擔任董事會成員的公司平均回報較高，主因由女性擔任的管理層可以更宏觀地參透商業策略，發掘更多創新理念及發展潛力，以增加公司營業額和市場佔有率，令公司更具競爭性，因此該修訂令投資者更加了解公司多元化價值。



三、獨董透明度及獨立性。提高評估潛在獨立非執行董事人選獨立性的準則、問責及與公司之間關係的透明度，例如委任前專業顧問為獨董之限制期由一年延長至兩年，若獨董在公司的主要業務活動擁重大利益也增設一年禁止期。



另一方面，公司必須每年至少安排一次只有主席及獨董出席的會議，除了董事會認為應選獨董的人士屬於獨立人士之外，要求在載有提呈選任獨董的決議案的致股東通函內披露資料包括物色獨董流程，獨董如何為公司帶來新觀點、角度、技術以及經驗，並且如何促進董事會成員多元化。



如獨董出任第七間或以上上市公司的董事，公司必須披露董事會認為該名人士可以投入足夠時間的原因，例如出席董事會及委員會的會議次數，因此該修訂提高了獨董對投資者的價值及公司管治的獨立性。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm







