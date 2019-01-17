陳蓓敏：騰訊業務具重估空間

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，英國脫歐協議草案遭國會大比數否決，首相文翠珊會否在不信任動議中被受牽連，雖是未知之數，惟最終結果都是令英國繼續陷入不明朗局面。另外，歐洲央行行長德拉吉表示，歐元區經濟增長弱於預期，仍需要印鈔放水行動，短中線收水之路難行。投資者把焦點轉向美元資產，道指重返24,000點水平，納指亦奪回7,000點關口。



恒指仍守住100天線之上，倘若人民幣繼續呈強，有利恒指向好，上試27,200點。隨着資金流入，港股似在靜靜起革命。內險股終見喜色，內房板塊做好，藥股亦見反彈有力。內銀股中以招商銀行(03968)走勢較強。



市況氣氛改善下，配股行動頻現。同股不同權的新經濟股小米集團(01810)，終於過了蜜月期，雖然創辦人和管理層承諾未來一年不減持，惟機構投資者紛紛先行高位計數套現。以招股價計，小米累跌42%，短線股價難有作為，宜嚴守止蝕於9.44元。



近期騰訊控股(00700)見強勢，月內已數度上企330元，周三更高收331元。1月份已過了一半，雖然未有審批新遊戲消息，但日子一天天過去，已漸漸接近市場預期時段。若復批，遊戲業務收入應較2018年為佳。



集團未來增長動力應在雲業務，已積極在印度、莫斯科及香港等地開設數據中心，發展建立雲商智慧產業，業務具備重估空間，目標看368元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有騰訊，證監會註冊編號：ACG 082)

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