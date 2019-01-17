林嘉麒：確保冇買錯　再等一會

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，英國政府提出的脫歐協議草案表決是萬眾期待，最終議會以432票對202票大比例否決，成為英國政治歷史上現任政府遭遇的最大議會慘敗。



就算面對工黨隨即發起對首相文翠珊政府的不信任動議，英鎊匯價見先跌後反彈，投資者的風險胃納未因此減低。港股周三低開128點後逐步反彈，最終更微升71點收市。



今次的表決結果，是在有協議下的脫歐不成功。同時，在保守黨的意願下，市場估計文翠珊受不信任動議而下台的機會也極微。由於大部分議員也不想硬脫歐，意味再次公投的機會提升了。但問題來了，市場想英國脫歐還是留歐呢？



還記得，去年11月尾歐盟正式通過確認英國脫歐協議，英鎊受到支持，守住1.28水平。加上歐盟委員會主席容克強調，協議是唯一可行方案，當時被認為成功脫歐機會大。今次英鎊走勢卻出現矛盾，表決前，周二英鎊較日內高位跌216點子；表決後，英鎊完全收復失地，轉跌為升，連破1.27至1.29三個關口。這次英鎊走勢反映市況難測，短期股債匯市場的波動料有增無減，投資者入場要相當小心。



恒指低位有支持，相信與聯儲局的大鷹派、堪薩斯城聯儲銀行行長喬治突然發表鴿派講話有關。她稱在加息上需要更耐心、謹慎，以免扼殺經濟增長。又說，經過兩年幾乎不間斷的季度加息後，借貸成本已經接近「中性」。喬治態度的大轉變，將減低未來加息預期。當然，國家多個部委聯合再發招刺激經濟，也是利好大市的原因。



儘管大市跌不下去，看似硬淨，未有貨或短炒的股民或許心動想進場，惟建議先再等一等。一方面，美企近日公布的全年業績表現參差，美股勢必受到影響。另一方面，技術走勢上，恒指的10天線正慢慢抽升至100天線附近，只要出現小黃金交叉，或會重演2017年初的走勢。當時大市於2018年底見21,488點後，10天線升穿100天線，及後港股升足一年。



正所謂有買貴、冇買錯，建議在確認10天升穿100天線後才進場，恒指屆時最樂觀可見250天線水平即28,600點附近。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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