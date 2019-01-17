王昕媛：仿製藥發展可借鑑海外

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，美國是一個仿製藥處方量特別高的國家，仿製藥處方量為90%，處方藥金額佔整體藥品比重為23%。相比較中國，仿製藥處方量僅為50%，有提升空間。



進一步比對數據，中國的仿製藥金額/處方量高達70%，美國為35%，這又是為甚麼？是不是說明中國福利更好呢？究其原因有兩點，第一，中國仿製藥價格偏高；第二，實際操作中，依然存在「以藥養醫」模式，也就是藥價隱含補償醫生的費用，而這部分費用由病人來承擔。



所以，我們認為美國和日本曾經走過的仿製藥道路，值得借鑑。第一，美國仿製藥價格其實十分低廉，特別是當出現首仿、次仿之後。如果我們用百分比直觀比較的話，首仿出現後，原研價格降20%；兩個仿製藥出現後，原研降價50%；10個仿製藥出現後，原研僅為當初價格的10%，也就是變相降價90%。



相比下，中國目前原研專利過期多年後，出現3個仿製藥後，原研的市場地位還能佔據70%。因此，原研藥專利懸崖將是未來可能經歷的道路。



再看日本，有別於美國，日本人喜歡吃原研藥，不喜歡吃仿製藥。因此，武田藥品、第一三共及安斯泰來等藥企常年研發投入都在20%以上。不過，這幾年日本政府也感受到財政壓力，因此在仿製藥上日本出台了一系列政策，來維持仿製藥企間的良性競爭。價格政策的制訂，也是中國未來的可能經歷的一條道路。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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