東方日報B2：屯門盤「2字頭」開拍　挑戰私宅底線

樓市氣氛未見起色，再加上新盤低市價開售，二手樓面對巨大下調壓力。屯門上車盤利寶大廈及麗寶大廈兩個迷你銀主單位，同樣僅以235萬元開價公開拍賣，挑戰全港私人住宅底線，呎價不足一萬元。有投資者認為，由現時起，樓價還有近一成跌幅。



上述兩個單幢樓，連同萬寶大廈，被稱為「置樂三寶」。該兩個銀主單位，將由忠誠拍賣於一月底推出。其中，麗寶大廈中低層A室，實用面積239方呎，以開價計算，呎價僅約9,833元。另一單位則為利寶大廈中低層D室，實用面積234方呎，呎價10,043元。



根據恒生銀行網上資料，該兩單位初步估價分別約329萬元及336萬元，開價較估價大幅低出28.6%及30.1%。但該兩單位會先於下周三由黃開基拍賣行推拍，開價均為258萬元，該行指出，去年高峰期時這類單位售價達約360萬至370萬元水平。



事實上，要數到香港最平私人住宅，市場都會聯想到「置樂三寶」，而自從去年跌市開始後，上述樓盤做價已跌至僅守三球。當中，萬寶大廈低層F室，實用面積279方呎，去年11月以300萬元售出，為該批物業全年低位。至於利寶大廈中層C室，實用面積234方呎，上月亦僅以302萬元售出，則屬該廈去年最低價個案。



環亞拍賣董事總經理兼拍賣師曾傑俊指，部分銀主對市況不樂觀，希望以低價推出能盡快出貨，該行近日推出的物業開價一般為市價的七五折，較以往低5至10%，而拍賣場上成交物業則為市價的八五至九折，較過往有更大折讓。他又估計，本月新增銀主盤不足20個，市場積存量約100個。



至於資深投資者伍冠流認為，可承做高成數樓按的600萬元以下物業，現時在市場上相當吃香，而銀主單位開價不足「三球」，對上車客很有吸引力。但他留意到銀主盤拍賣放盤不見得特別多，因為部分稍為減價就被吸納。他相信，農曆新年過後二手買賣或會有小陽春，但估計樓價仍有下跌空間。



此外，整體樓價向下，私樓業主頻頻劈價出貨。中原呂宗霖稱，荃灣韻濤居C座高層8室，實用面積555方呎，開價780萬元，減至690萬元沽，呎價12,432元，做價返回去年初。



美聯梁仲維亦稱，同區海濱花園9座低層D室，上月以600萬元放售，由於同則低層戶去年8月成交價615萬元，故放盤後即獲區內客洽購，最後減價至560萬元易手，單位實用面積497方呎，呎價11,268元，物業即約5個月跌價近9%。



近年有不少新盤推售的將軍澳區，樓價亦向下。中原伍錦基表示，東港城2座一個高層兩房戶，去年3月開價798萬元，累減135.2萬元沽出，成交價662.8萬元，呎價14,315元。



美聯林志堅則指，同區君傲灣3座極高層兩房單位，兩個月劈價75萬元，獲換樓客斥735萬元購入，料屬同類單位近1年低位，實用面積453方呎計，呎價16,225元。

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