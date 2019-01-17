楊俊文：日圓強　環球股市添波動

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指本周升破100天線，中線氣氛改善下應可再升多一點，10天線又升破20天和50天線，令走勢更確定。以港股由低位24,500點反彈一成計，目標為27,000點，現時已差不多達標。



現時投資者要注意的事項有兩點，首先是美匯指數在加息預期降溫後，由97回至95水平，以預期加少兩次息共0.5厘的背景下，美匯應有更大幅度下跌，合理下跌目標大約在92水平。若然美匯再跌會令日圓上升，此點對全球投資市場都不利，因為日圓上升令大量套息交易要拆倉，減少了投資市場的平錢供應。



其次是，美匯下跌應利好人民幣。不過，中國近日不停增加貨幣供應，不停降準，人民幣匯價客觀上存在大幅下跌的基礎，此點主要是不利中港股市。所以，雖然近日市場易升難跌，投資者仍要留意日圓會否進一步上升，以及人民幣會否又跌破6.85水平。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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