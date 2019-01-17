券商看好新濠調配賭枱

新濠國際(00200)日前公布，旗下澳門新濠影滙娛樂場的貴賓廳泥碼營運將於明年1月15日終止。多家券商隨即發表報告指出，相信有關舉措涉及45張貴賓賭枱重新調配至旗下新場摩珀斯酒店等，影響大致正面。



受消息刺激，新濠國際昨(16日)股價漲1.63%，收報16.12元。



瑞信表示，新濠影滙2015年開幕時，獲當局批出的賭枱只供中場營運，故新濠影滙向新濠國際旗下的新濠博亞租用貴賓賭枱，如要終止協議需於一年前通知。



該行又認為，賭枱由低利潤場地調往高利潤場地的做法合理。目前貴賓廳業務僅佔新濠博亞旗下Studio City International除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約10至15%，有關行動或令其明年EBITDA減少20%，但對新濠博亞影響中性。



野村則表示，Studio City International約有46%權益由少數股東持有，盈利需按有關比例向他們分配。是次調整貴賓賭枱，盈利保留在全資擁有的場地之內，新濠博亞明年EBITDA或因而增加2,000萬至3,000萬美元。

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