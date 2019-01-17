金曹：穩股市　製造財富效應

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，最近公布的中國12月PMI數據低於50榮枯線、加上出入口數字顯著倒退、經濟明顯轉弱，管理層有需要維持股市穩定，製造財富效應，增加內地消費市場活力。



A股及港股最近有上升趨勢，主要受四個利好消息影響，包括特朗普不斷放風指中美貿易可以達成協議、人行降準增加市場流動性、中證監表示可以放寬股指期貨持倉限制、暗示A股下跌空間有限、人民幣轉強。



由於特朗普非常重視美股表現，認為股市上升是政績的一部分。故此，可以假設去年10月及12月美股大跌之後，令特朗普比較心急要跟中國達成協議。



由於中國已承諾大手購買美國農產品及能源，也答允加強保護知識產權，可以講特朗普手上已有籌碼向選民交代。不過，對中國立場強硬的鷹派美國貿易代表萊特希澤，公開要求中方須有實質變革，例如停止強迫美企轉讓技術，及有具體時間表開放中國市場等等。估計中美就算達成貿易和解協議，也難一步到位，仍繼續要打打談談。



期指由12月結算25,504點升至周三最高26,937點，上升點數1,433點或5.%，是否已超買？如以2008年開始計算1月份的升跌數據，可見一個標準差(68%)概率是升跌2,147點或8.85%，即今個月可以見25,504 + 2,147 = 27,651點。



期權盤也配合，近來最活躍期權Call是27,000點、27,200點及27,600點，表示投資者預計可見27,600點、但結算要高於27,651點機會較細。



上周本欄在11.2元推介石藥集團(01093)，認為短線可見13元，周三最高12.64元。周三也見大行花旗唱好，認為過分受到「帶量採購」負面消息影響，藥股被嚴重低估，石藥維持買入評級，目標價18.8元，持貨者可繼續持有，無貨等回調到12元再考慮。



另外，人民幣靠穩，對以資產計價的內險股有利，可以留意中國人壽(02628)及中國平安(02318)，估計短線阻力分別在19.6元及76元。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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