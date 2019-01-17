鄧澤堂：政治風險拖港股後腿

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，英國下議院就首相文翠珊的脫歐草案進行投票，以202票贊成、432票反對不予通過，結果與預測相符。同時，在野工黨將向國會提交針對保守黨政府的不信任動議。



雖然分析認為通過不信任動議的機會不大，但文翠珊政府須在三個工作天內提交替代方案，再交由下議院再度表決，時間短促下，內容大幅變化有難度。消息稱，歐盟認為英國無協議脫歐的機會正在增加，慢慢傾向願意延後脫歐死線時間。



正因如此，英鎊一度急跌，惟傳出歐盟開始延後脫歐死線後，迅速收復失地。鑑於另一邊廂的中美貿易戰，情況得到緩和，故短線市場較為明顯的憂慮仍是英國脫歐情況。如果往後持續有變數，即使現時恒指出現反彈，後市仍要留意外圍因素，會對市況構成影響，要提防政治風險再出現時，恒指會回到26,000點之下。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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