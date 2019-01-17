彭偉新：內險股料逐步轉強

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股自去年10月30日跌至24,540點低位後，已逐步反彈，並已出現了一底高於一底的走勢。不過，恒指仍未能向上升破去年12月的高位27,260點，否則恒指在技術上便會出現一頂高於一頂及一底高於一底的見底走勢。



由於市場對中美貿易談判前景已經轉為樂觀，即使英國脫歐協議被否決，但暫時不會令到港股出現失控的急跌。恒指仍然會繼續反彈，並會以27,260點作為下一反彈目標水平。



內地股市亦開始回穩，未有再受中美貿易戰所拖累，而且人民幣匯價開始轉強，加上中央主要經濟官員共同力撐經濟，相信會有助內地股市平穩發展，尤其是滬綜指去年低位跌至2,449點後反彈，雖然動力不算強大，惟走勢已開始出現築底，並且令內險股轉強。



中國平安保險(02318)股價於1月跌至65.95元，見2017年10月以來低位後，開始作出反彈，並帶動RSI重返50以上水平。在內地股市轉為平穩，加上平保在債市投資的回報強勁下，相信去年全年盈利增長能跑贏同業。



由於其股價轉強，建議投資者可在現水平買入，目標上望75元，穿68元止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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