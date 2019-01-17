莫開偉：QFII額度擴容　利好資本市場

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，近日經國務院批准，合格境外機構投資者(QFII)總額度由1,500億美元增加至3,000億美元。在經濟下行壓力偏大的背景下，此次QFII額度大擴容，對A股無疑有重大意義。



此次QFII額度翻倍，反映出中國金融開放的腳步正逐步加快。把QFII額度提高到3,000億美元，吸引外資投放中國金融市場的總額擴大了一倍，釋放了擴大內地金融改革力度的積極信號。在目前階段，提高限額有利於改善國際投資者的預期，提振國際投資者的信心，鼓勵外國投資者更好地進入中國市場。



對QFII額度需求的增加，也意味着外資持續看好中國，尤其對進一步提振市場、吸引中長期投資意義深遠，A股未來或將更具投資價值。



可以預計的是，在對外開放持續擴大的背景下，外資入場料加速，將吸引大量境外機構資金流入A股市場。今年外資流入節奏大概率繼續提速，長期增量空間廣闊。對於中期而言，一方面國際化進程已是大勢所趨，A股外資配置比例尚低，國際資金仍在「水往低處流」；另一方面，估值吸引力的提升能抵銷外圍波動的衝擊。若MSCI擴容和富時納入如期落地，今年外資增量約為4,000億元人民幣，規模遠超過2018年。事實上，在此次QFII額度大擴容之前，外資就已經對A股蠢蠢欲動。



本次QFII額度擴容，是歷史上規模最大的一次，體現出內地資本市場和外匯市場開放的決心和信心。此舉不但可吸引更多全球資本投資中國企業，更好地滿足海外投資者分享中國經濟成長的願望，而且也有利於提高內地股市的流動性和市場定價能力，有利於提高資本市場的資源配置效率。短線而言，對投資者的信心有一定程度的提振作用。



目前A股估值趨於合理，底部信號逐漸顯現，相比美股具有一定吸引力。而且隨着A股進一步被納入MSCI、富時羅素、標準普爾等國際指數，外資對A股的實際配置需求也將逐步增加，估計境外資金會加速進入A股市場。



資金大量流入A股市場不僅給A股帶來了增量資金，更重要的是給A股市場帶來價值投資理念。外資多數是崇尚價值投資及基本面研究的，從去年的資金流向來看，外資進入到A股的主要流向是以滬深300為代表的優質藍籌股，有利於提高藍籌股的估值。



同時，與內地眾多機構投資者不同，倡導中長期價值投資為主的國際機構投資者對A股的投資邏輯也具有較強參考意義。進一步實施「對外開放」，積極引導外資(偏中長期資金)入市，對A股短期影響其象徵意義大於實際意義，中長期有利於A股市場向好，令「價值投資」成主流。外資進入A股是一個中長期的過程，其話語權將緩慢的逐步提升。

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