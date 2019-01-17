溫灼培：歐元返回1.14水平夠吸引

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，周二晚歐洲央行行長德拉吉指，歐元區內經濟可能會維持疲弱一段較長時間，並暗示於今年內也難以加息。德拉吉所言非虛，因為近日歐元區公布的經濟數字確實差強人意。區內11月工業生產按月急挫1.7%，是近三年來最大跌幅。



至於德國，本周率先公布的2018年GDP增長只有1.5%，較2017年的2.2%增長相距甚遠。這一切均反映出歐央行今年內難於加息，市場也以此作為理由，周初把歐元匯價壓至1.14水平。



筆者認為，歐元於1.14水平已具一定吸引，作出這分析主要是認為息率非影響歐元匯價的重點所在。歐洲雖難加息，但試問美國今年又有多少能力加息呢？相反，筆者認為看歐元前景重點在於政局變化。



假如英國能避免硬脫歐，使歐盟能擺脫這個一直壓在其身上的重大政治包袱，相信單是這因素改變足以為歐元帶來支持，助歐元重上1.20。建議有興趣吸納歐元的投資者，宜多留意英國脫歐進程。當然，話說回來，如英國最終硬脫歐，相信不單止英鎊下跌，連帶歐元也難逃下跌厄運。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

