歐股收市個別發展　Cineworld急跌近7%

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報6,862點，跌32點或0.47%；法國CAC指數收報4,810點，升24點或0.51%；德國DAX指數收報10,931點，升39點或0.36%。



歐洲央行管委、奧地利央行行長Ewald Nowotny表示，不認為與英國脫歐帶來的不安全感會造成重大破壞。他又預計，歐洲經濟將繼續保持擴張，但速度將放緩。歐洲議會議長塔亞尼早前則表示，現時的目標仍是避免英國無協議脫歐。



歐洲汽車製造協會最新發布數據，2018年歐洲汽車銷量下跌0.04%，為2013年以來首次。車股升跌不一，寶馬(BMW Group)微跌0.13%；寶獅雪鐵龍(Peugeot Citroen)則升3.29%。



個股方面，丹麥貨運公司DSV以40億元瑞士法郎收購瑞士同業Panalpina，前者股價全日升5.78%。



英國教育及出版公司Pearson股價跌近6%；該公司公布，預期2018年營業利潤預測為5.4億至5.45億元英鎊。



英國電影院營運商Cineworld Group股價跌6.8%，該公司去年於英國及愛爾蘭的收入按固定匯率計算下跌0.6%。

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