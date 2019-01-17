美股收市：道指升141點　高盛急彈近一成

企業業績亮麗帶動，美國股市收市上漲。道指收報24,207點，升141點或0.59%；標指收報2,616點，升5點或0.22%；納指收報7,034點，升10點或0.1５%。



高盛第4季純利25.4億美元，或每股6.04美元，扭轉前一年同期因稅務開支錄得虧損19.3億美元的勢頭，與收入齊勝預期。高盛股價急升9.63%，收報197.24美元，為道指表現最佳的成分股。



美國銀行第4季純利按年跳升近兩倍至73億美元，或每股70美仙，勝市場預期的63美仙。美國銀行股價全日升2.38%。



本周美國正式展開業績期，根據FactSet數據，暫約6%的標指企業公布了第4季業績，當中約85.3%的企業盈利勝市場預期。



不過，美國政府部分關門仍未有解決迹象，但特朗普政府上日呼籲近5萬聯名邦僱員重返工作，旨在降低影響。



對於後市，The Leuthold Group首席投資主管Jim Paulsen表示，在2018年，美國經濟復甦正走向衰退，過去高逾3%的實質增速，以及約5.5%的名義增速，失業率低於4%，均是愈來愈難以保持的經濟表現。



他直言，即使市場有好消息，但目前面臨的挑戰仍要保持謹慎。

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