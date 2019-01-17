【早晨評論精點】林嘉麒：確保冇買錯　再等一會

財經評論：中國放水有手尾 慎防房價又失控

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林嘉麒：確保冇買錯 再等一會

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鄧澤堂：政治風險拖港股後腿

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金曹：穩股市 製造財富效應

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陳蓓敏：騰訊業務具重估空間

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賴錦權：上市規則修訂背後意義

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古勝：博反彈切忌太貪

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艾雲：訓練AI系統 中美大不同

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楊俊文：日圓強 環球股市添波動

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莫開偉：QFII額度擴容 利好資本市場

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溫灼培：歐元返回1.14水平夠吸引

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黃栢寧：英鎊整固後或回升

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