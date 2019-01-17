【基金之神逝世】博格爾：現時買股須三思　原因係...

領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)於美國時間周三逝世，終年89歲。



博格爾是傳奇投資者及創業家，連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。他在剛過去的聖誕節送上「貼士」，勸告投資者若認為目前是安全的買股時機，就必須三思了！



他警告，過去幾年，指數基金投資者可靠地在股市出現調整時撈底，推高了增長股的估值及標指，惟此情此景現時很可能不再發生了。



他稱，目前全球主權及企業債務巨大、貿易衝突明顯，以及英國脫歐仍不明朗，全部事情都會非常擾亂環球貿易體系，再加上12月美股異常波動，「這真的是時候衡量可承受風險的程度，不要隨便在市場上買賣，這是愚蠢的策略。」



博格爾指出，過去愈來愈多人選擇投資指數基金，令主動型基金的投資者減少，為金融市場埋下爆煲的伏筆，因「羊群效應」會令升市時愈多人買，令股市升凸，跌市時就愈多人賣，形成異常波動。他說：「當每個人都買入指數，由於資金只集中流入指數成分股，將令市場上的個股乾涸，沒有活躍投資者為個股定價。如果股市上有75%股份左右是不具效率，這就很危險，一旦崩潰，投資者難以套現。」



他建議，若投資者目前的投資比例是70%股票；30%債券的話，不妨將比例變為60%股票；40%債券。如果想買樓，必須準備更充足的首期，避免巨額負債，因要衡量一旦在淡市下需要套現會否容易。當然，如果是長線作退休部署的投資者，就可以繼續定期投資，毋須過度擔心。

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