【基金之神逝世】年輕人一定要知的6大忠告

領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)於美國時間周三逝世，終年89歲。他是傳奇投資者及創業家，連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。博格爾在2017年接受外國傳媒訪問時，分享了他的人生經歷，並以經驗給予年輕人致富建議。



【絕不平坦的人生】

博格爾一開首就勉勵20至30多歲的年輕人，不要只看到別人風光的一面，他自己31歲正值搏殺階段時，竟然有一天心臟劇痛，經醫生診斷後，發現患了先天性右心室發育不良，心律失常一度令他心力交碎、精神崩潰，心臟病一直離他不去，到了65歲更需要進行心臟移植，才能活到今天。



不過，博格爾沒有自暴自棄，這一段「生命教育」反而令他學會了怎樣才能成功。由他一手創立的領航集團，今天管理資產逾5萬億美元。



他說：「從我自己的心臟病經歷，可以知道每個人都可以被某樣事情所擊敗，但你必須要明白，人生任何一個挫折，都只不過是整個生命的一小部分，完全不值得太在意。相反，你一定要跟隨自己的生活規律，無論怎樣，也不要輕易被打亂，只有依照自己的生活規律去做，你才能達到自己想要的生活。」



作為一位近90歲的老人，他對時下20至30多歲的年輕人總結了6點人生經驗，不妨參透一下：



【1、如果你想成為企業家，必須擁抱巨大風險】

他說：「想成為企業家，不能擁有微弱的心臟，要明白這是高風險、高回報的行為。我會鼓勵年輕人愈早學會儲蓄愈好，這樣才能有『種子錢』及學懂金錢來之不易，當你選擇創業後，必須有心理準備全部辛苦錢有可能化為烏有。你要謹記，如果創業失敗，就重頭來過；一旦成功，回報隨時會遠超你當初的夢想。」



【2、一定要勤力到底，它不會傷害你】

他說：「年輕人出來社會做事，必須要工作時間長一些、勤力一些、聰明一些。這亦是我成功的秘密。我不會過分強調工作與生活平衡，生命從來就要取捨，仍記得當我1996年(65歲)進行心臟移植手術後，第一時間就問有沒有一支鉛筆及一本簿。」



【3、找一間對的公司，就算一開始職位未如心水】

他說：「年輕人找工作，不要只看最初的薪酬，先找一間對的公司，進入公司後，自然會有機會給你。我自己一開始時的事業，也像其他人一樣，由低做起，直至1975年被威靈頓基金(Wellington Funds)裁員，就自立門戶創辦領航集團(Vanguard)。我認為，年代已不同了，科技的進步改變了事業階梯，年輕人能創業的機會更容易，在選擇工作方面，需要注意企業對科技的野心。」



【4、說到投資，要令自己有規律】

他說：「年輕人不要把投資當成是全職工作，因所有嘗試捕捉短期炒作的投機者都是一場輸家遊戲，沒有一個人能知道明天會發生甚麼。投資可以很簡單，定期買入『指數基金』就可以了，不要嘗試捕捉時間、不要估、做少錯少，這才能減少錯誤，令你的財富享受乘數效應，並成為贏家。」



【5、不要聘用理財顧問】

他說：「除非你有特殊需要，否則不要浪費金錢找其他人為你管理資產，除非理財顧問可以引導你有規律地投資。」



【6、留在遊戲中】

他說：「年輕人要謹記，你現時所經歷的任何一件事，都只是你整體人生中的一小部分。人生如戲，不要對現時面對的逆境或挫折看得太重。例如我自己在65歲進行心臟移植，當時固然是大事，但到了現時近88歲，原來只是人生的一小部分情節。年輕人不要輕易言敗，留在你的人生遊戲中吧！」

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