【多圖】豐連剛入伙　現樓同會所有得睇！

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，屯門豐連全盤370伙早前已沽清，平均呎價9,600港元，套現15億元，並於本月起開始交樓，其中73伙已經收樓。



該盤周三(16日)開放兩個單位，其中2座中層F室，兩房間隔，面積510方呎；另外同中層A室一房戶，實用面積300方呎，設有開放式廚房。



項目住客會所佔地約2萬方呎，每呎管理費3.97元，設施包括兒童遊樂場、多用途娛樂室、健身室及30米長室外游泳池。



中原方啟明指出，區內分支家庭眾多，租務市場需求大，該盤暫錄2宗預租個案，呎租介乎35至40元，租金回報約3厘。



盧子豪表示，集團今年將主力推售餘下單位，其中將軍澳日出康城LP6自12月中推出1%額外優惠後，已售出41伙，累售1,583伙，佔可供發售約82%，暫時無意調整價錢。



此外，公司亦會推售筲箕灣香島11伙特色戶，而壽臣山深水灣徑8號，將於農曆年後會推出單位招標，分層戶意向呎價8萬元。至於日出康城第10期，預計在2020年推出。

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