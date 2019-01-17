【市前重點睇】道指收升141點　油價升1%

●美匯指數企96.05，港匯回穩至7.8431，離岸人民幣(CNH)升至6.75，圓匯跌至109.08，英鎊反覆漲至1.288，歐元跌至1.139。金價高見1,294美元。布油升穿61美元，紐油升穿52美元。道指期貨變動不大。



●美國副總統彭斯表示，美國已經警告中國，並準備好加徵更多關稅，直到中國進行結構性變革。



-全球最大基金公司：倘中美和解，超級升市即現。 https://bit.ly/2AO3A9R



●有「基金之神」之稱的領航基金創辦人博格爾逝世。 https://bit.ly/2W5Vi6e



●道指收報24,207點，升141點；標指收報2,616點，升5點；納指收報7,034點，升10點。 https://bit.ly/2T3oRn6



-貝萊德管理資產跌穿6萬億美元。 https://bit.ly/2AQSSza



-高盛業績勝預期。 https://bit.ly/2AOo0PK



-華爾街前六大銀行2018年利潤開創歷史新高，合計利潤超過1,110億美元；加上周四(17日)公布第4季財報的摩根士丹利，有關數字料續升。



●港股ADR指數收報26,940點，升37點。 https://bit.ly/2FvrOtj



●美國10年期國債孳息率升1.06個點子，報2.7218厘。



●聯儲局發表稱為《褐皮書》指，美國大多數地區的經濟都實現增長，但出現疲弱迹象。https://bit.ly/2FwPM7x



●傳美國在調查華為涉嫌竊取T-Mobile US Inc等美國公司商業機密。



●紐約期油收報每桶52.31美元，升0.38%；布蘭特期油收報每桶61.32美元，升1.12%。 https://bit.ly/2SYleid



●紐約期金收報每安士1,293.8美元，升5.4美元或0.4%，創近兩周收市新高。 https://bit.ly/2T00A0T



●英國富時100指數收報6,862點，跌32點；法國CAC指數收報4,810點，升24點；德國DAX指數收報10,931點，升39點。 https://bit.ly/2RSJZ1V



●英國國會以325票對306票，否決對首相文翠珊政府的不信任動議。英鎊兌美元報升。https://bit.ly/2FEyBQG



-傳歐盟願意將英國脫歐期限延遲到今年下半年，甚至延長至2020年。

-據報德國等國可能軟化對愛爾蘭後備方案的立場。



●歐洲央行官員Villeroy de Galhau表示，央行只能逐步退出刺激政策，鑑於經濟的不確定性，央行應當「務實」。



●全球車市齊入冬！歐洲賣車5年首跌，英國重創。 https://bit.ly/2ARZPA7



●基金經理齊睇淡經濟前景，2008年來最悲觀！ https://bit.ly/2VZGqWJ



●中國國務院總理李克強要求善用宏觀政策工具，實施好普惠性和結構性減稅降費，鼓勵擴大國內消費，更好發揮強大國內市場優勢。



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