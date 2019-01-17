開創歷史新高！華爾街六大行去年利潤衝破千億美元

外電報道，受共和黨減稅，利率上升，併購交易激增和零售銀行業務增長強勁，美國六大銀行去年利潤衝破千億美元大關，合計超過1,110億美元，創出歷史新高。加上今晚(周四)公布財報的摩根士丹利，這個數字料繼續上升。



其中，摩根大通和美國銀行均在2018年創出歷史新高，高盛和花旗則錄得金融危機以來最好成績。



摩根大通CFO Marianne Lake表示，由於經濟增長前景依然強勁，消費情況強勁和健康，預計全球經濟雖然可能放緩，但行業增長周期會繼續。



企業合併顧問費用增長，抵銷了疲弱的交易收入影響，



周三公告第4季業績的高盛，收入及利潤均超出分析師預期。4季度高盛收入按年增長3%至80.8億美元，折合每股盈利6.04美元；其中，企業合併顧問費用勁增56%，抵消投資銀行業務收入下降5%的影響。全年利潤為104億美元，按年增長144%。分析師預計該行今年可能因馬來西亞1MDB的貪腐醜聞而面臨美國司法部等高達20億美元的罰款，這將佔高盛2019年預期利潤1/4左右。





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