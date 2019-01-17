亞洲股市：日股升逾百點　日立漲2%

美股收升，道指漲141點；亞洲股市做好，日本日經225指數早段升110點或0.54%，報20,553點。



板塊方面，金融股升1%，原材料股升0.8%，地產股升0.6%。個股方面，野村漲3%，神戶製鋼所及日清紡織均升超過2%，而日產汽車跌0.02%。



北越紀州製紙(Hokuetsu Corp.)抽升7%；SMBC日興証券將其評級由「中性」調升至「跑贏大市」。



日立漲2%；公司公告，今日(17日)起將以每股60元新台幣，公開收購台灣電梯企業永大機電股票。



飲料產銷商三得利將國內大型瓶裝飲料提價；股價升0.7%。



南韓首爾綜合指數升2點或0.14%，報2,109點。東陽網絡揚升3.5%，樂天化學升2%，三星電子升0.3%。



澳洲悉尼普通股指數升16點或0.27%，報5,909點。板塊方面，能源股升0.8%，金融股升0.5%。個股中，澳洲礦業抽升5%，Senex Energy升逾4%。



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