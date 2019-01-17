【基金之神逝世】慳出6億身家

領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)逝世，佢生前除有「基金之神」稱號外，亦有「被動型投資之父」之稱，個人身家至少8,000萬美元(約6.27億港元)以上。



「基金之神」10歲開始派報紙賺錢，佢話學會一個道理，就係一定要有工作才有所得。他平日為人節儉，「我唔鍾意喺自己身上使錢！唔鍾意行舖頭，唔享受買嘢過程。」



呢個節儉性格，可能來自童年遭遇。佢阿爸當年經濟大蕭條冇晒成副身家，搵唔到嘢做，連屋都要賣埋，之後阿爸仲酗酒，結果搞到離婚。



但有兩樣嘢佢自言幾「奢侈」。第一樣係：「每年冬季，我會花1星期同太太去佛羅里達州度假。」另一樣「奢侈」就係體會施比受更為有福。



今年89歲嘅佢早已安排將身家分配畀12個孫，同埋回饋畀曾經喺佢人生路上幫過佢嘅人。在領航揸旗嘅日子，他經常將收入近半捐去做慈善。呢款闊佬，絕對值得學！



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