【基金之神逝世】曾勸告投資者不要玩一場輸家遊戲

領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)逝世，他曾向投資者送上「貼士」，勸告大家不要辛辛苦苦把投資當成是「全職工作」，因這將無可避免冒了犯錯風險、招致重大損失。



他勸告對短炒人士：「所有嘗試捕捉短期炒作的投機者，都在玩一場輸家遊戲」。他稱，沒有一個人能知道明天會發生甚麼，所以「我永遠不會做10年以下的投資，除非那項目能證明10年後有可觀回報，我才會參與。」一家企業在未來10年會做甚麼，比股市會怎樣變動更重要。



不過，他以打網球作比喻，對於一名新手，確實很難會贏一名老手(個股)，而且成本太高。故此，市場上出現了聯賽(指數基金)，令新手有贏的希望，尤其是現時互聯網發達，新手更容易跨地域參加聯賽。



他指出，對於求穩的投資者，最好是靠指數基金分散風險，做少錯少，不要嘗試捕捉時間、不要估，這樣你的財富會享受乘數效應。



Bogle指出，好的投資者不會甚麼也投資，只會投資熟悉的題目。由於通脹蠶食購買力，所以大家不用對投資置疑，只要知道如何在輸家佔多數的市場勝出，成為贏家。



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