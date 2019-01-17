A股快報：兩市開市背馳　金融股靠穩

內地股市升跌不一，滬綜指高開3點或0.12%，報2,573點；深成指低開6點或0.08%，至7,534點；滬深300高開3點或0.13%，至3,132點；創業板指數高開0.52點或0.04%，報1,267點。



板塊方面，次新股升0.5%，金融、水泥及釀酒股升0.2%；煤炭股跌0.2%。



格力電器低開3%，報38.1元人民幣(下同)。董事長董明珠成功連任，擬向全體股東每10股派發現金紅利6元，且公司預期2018年淨利潤260至270億元。



三安光電挫近8%，至9.61元。公司稱控股股東三安集團業務開展預付款不會影響其正常生產經營。



招商蛇口高開3%。公司擬回購最多40億元股份，用於股權激勵及轉換可轉債。



新華保險高開0.2%。董事長萬峰辭職，公司稱不影響董事會正常運作。



樂視網低開0.01%。



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