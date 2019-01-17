一石二鳥？傳歐洲央行傾向德銀跨境合併

早前市傳德意志銀行擬與德國商業銀行合併，不過外電引述消息報道，歐洲央行傾向德銀跨境合併，而不是與當地競爭對手合併。



消息指出，歐洲央行認為跨境合併可推動該地區金融市場的一體化。而德國聯邦金融監管局(BaFin)亦指出，上述兩家德國銀行目前實力太弱，無法從合併中受益。



分析認為，兩家陷入財困、「大到不能倒」的德國銀行合併，只會導致該新銀行在下一次金融危機來臨時，或需要更多的援助。反而，透過與另一主權國家分擔合併後實體的總債務，至少可紓緩財困問題。



不過，部分德國官員卻期望政府設立「全德國銀行業龍頭」，與歐洲央行的想法有所分歧。



據悉，德銀高層於去年9月時認為，雖然目前時機不對，但與瑞士競爭對手瑞銀集團合併，是潛在歐洲合作夥伴中最有利的選擇。



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