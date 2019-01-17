人行潘功勝：研究推動債券ETF等指數產品發展

人行副行長潘功勝出席論壇時表示，建立開放、透明的債券市場是中國金融開放重要一部分；正研究推動債券交易所買賣基金(ETF)等指數型產品發展，以及債券中央存管機構互聯互通。



他表示，將繼續完善債券市場相關安排，進一步對外開放。在回購與衍生品產品方面，適時全面放開回購交易；大力推進人民幣衍生產品使用。而財政部計劃增加2019年關鍵期限國債發行。



他稱，2018年中國債券市場交易規模達到870萬億元人民幣(下同)；境外投資者在國債市場佔比為8.1%；截至2018年底，中國債券市場餘額達86.39萬億元，位居世界第三。下一步要推動形成完善的境內多級託管制度，培育具備國際競爭力的託管銀行。



在債券通實踐中，他指已成功試行國際通行的託管制度安排，要建立完善兼容一級託管與多級託管的託管體系。



對於在中國發行的熊貓債，再迅速換成美元，他直言「感覺意義不大」，因如需要美元就發行美元債就好，最好需要用人民幣的時候再發熊貓債。



他又稱，中國債券市場整體違約率較低，2018年底中國公司信用類債券違約率0.79%。債券市場有一定的違約率對長期的健康發展是好事。



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