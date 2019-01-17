【即市分析】「騰訊概念」成股市魔咒？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近年有多隻獲騰訊(00700)入股加持的新經濟股來港上市，周二(15日)掛牌的微盟集團(02013)就係其中之一，惟股價上市翌日(周三)即急挫，一度低見1.99元，較招股價2.8元低近三成，收市未能重上招股價，表現之惡劣，真係叫投資者怕怕！



事實上，翻查近年騰訊有份入股或參股的8隻概念股中(見附表)，除咗去年11月底上市的同程藝龍(00780)，其餘7隻已「潛水」，現價較招股價低9%至75%不等，反映騰訊「點石成金」的能力不再，反成為股市魔咒！



當中不得不提「親生仔」閲文集團(00772)，該股於2017年11月招股時風頭一時無兩，首掛當日股價已炒高至110元，較招股價55元高一倍，但其後反覆尋底，以昨日收市價35.7元計，市值由高位已蒸發67%。同月上市的易鑫(02858)表現更為遜色，股價第4日即跌穿招股價，其後展開漫長跌浪，上月底更創出1.7元的上市新低，現價較招股價仍潛水75%。



至於以同股不同權上市的美團點評(03690)，表現亦令人失望，該股以69元招股，但掛牌後股價持續向下，若持貨至今帳面蝕咗35%；上月上市創夢天地(01119)亦潛水近一成。同程藝龍則相對硬淨，上市後主要在8.8至12.7元之間反覆，以昨日收市價計，仍較招股價有約兩成升幅。



唔單止港股市場，上月赴美上市的騰訊音樂(TME)，股價亦相當反覆，近日再失守招股價13美元。



事實上，隨着去年爆發的中美貿易戰負面因素逐漸浮現，中美科技股先後受牽連捱沽，騰訊股價至今仍未脫弱勢，挾住其光環上市的相關概念股可謂「生不逢時」，除非市場對此新經濟板塊改觀，否則股價要轉勢談何容易？

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